Под Прагой вместо бананов для супермаркета нашли 646 кг кокаина

Сотрудники чешской полиции в городе Клечаны, что вблизи Праги, во время обысков в субботу днем обнаружили 646 килограммов кокаина в партии бананов в распределительном центре сети супермаркетов "Альберт".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Работники склада сети супермаркетов наткнулись на партию наркотиков во время разгрузки паллет и вызвали полицию. Анализ показал, что речь идет о кокаине, который, вероятно, прибыл в Чехию из Эквадора через Амстердам.

По данным чешских СМИ, стоимость изъятого наркотика составляет около двух миллиардов крон (83,14 миллиона евро).

ФОТО: NOVA TV

Чешские детективы начали уголовное производство, чтобы выяснить, кто отправил пакет и кому он был предназначен. Учитывая международный характер преступления Чехия планирует сотрудничать с Интерполом и Европолом.

В Национальном центре контроля за наркотиками Чехии предполагают, что кокаин мог попасть в распределительный центр в Клечанах из-за логистической ошибки в Амстердаме.

В сети супермаркетов "Альберт" заявили, что сотрудничают с правоохранителями, но более подробно ситуацию комментировать не будут.

В Чехии редко обнаруживают крупные партии кокаина, но в июне прошлого года сотрудники полиции изъяли в чешских супермаркетах 840 килограммов кокаина в ящиках с бананами на сумму более двух миллиардов крон.

На прошлой неделе, напомним, нидерландские таможенники обнаружили 8 064 килограмма кокаина в порту Роттердама – это самая большая партия наркотиков, которую когда-либо изымали в Нидерландах.