У Франції через нову лісову пожежу на півдні евакуювали 3000 осіб

Нова лісова пожежа на півдні Франції винищила 500 гектарів території у курортній зоні та змусила залишити домівки 3000 осіб.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Займання сталося надвечір 14 серпня на території департаменту Східні Піренеї, що зі сходу омивається Середземним морем, а на півдні межує з Іспанією. Пожежа одразу стала серйозною через спеку, посуху та сильні пориви вітру. У перші години мер містечка Сен-Андре говорив, що ситуація катастрофічна і такої пожежі ніхто ще не бачив.

🔥🌲 #FeuDeForêt à Saint-André (mise à jour) : 5 colonnes de renfort sont engagées pour intervenir aux côtés des 200 sapeurs-pompiers du @SDIS66 et du détachement d’intervention retardant.

Dans les airs, 8 #Canadair, 3 #Dash et 3 hélicoptères luttent contre les flammes. pic.twitter.com/phFu5sa8w9 — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 14, 2023

Близько 2 години ночі пожежникам вдалося стримати подальше поширення вогню.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен оголосив, що вогонь знищив близько 500 гектарів території, у тому числі територію кемпінгу, але багато будинків у цій місцевості вдалося врятувати.

Один пожежник серйозно постраждав.

Загалом через пожежу довелося евакуювати понад 3000 осіб – місцевих мешканців і туристів. Деяким дозволили повертатися додому та у кемпінги ще вночі.

Пожежа порушила сполучення на місцевих автошляхах, також призупинили залізничну гілку на відтинку Перпіньян-Сербер.

На початку серпня великі лісові пожежі гасили також у Португалії, де температура повітря останнім часом неодноразово перевищувала 40°C.

Нагадаємо, кліматична обсерваторія ЄС оголосила, що липень 2023 року став найспекотнішим за всю історію спостережень на Землі.