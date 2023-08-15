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Во Франции из-за нового лесного пожара на юге эвакуировали 3000 человек

Вторник, 15 августа 2023, 11:22

Новый лесной пожар на юге Франции истребил 500 гектаров территории в курортной зоне и заставил покинуть дома 3000 человек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Возгорание произошло вечером 14 августа на территории департамента Восточные Пиренеи, что с востока омывается Средиземным морем, а на юге граничит с Испанией. Пожар сразу стал серьезным из-за жары, засухи и сильных порывов ветра. В первые часы мэр городка Сен-Андре говорил, что ситуация катастрофическая и такого пожара никто еще не видел. 

Около 2 часов ночи пожарным удалось сдержать дальнейшее распространение огня.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил, что огонь уничтожил около 500 гектаров территории, в том числе территорию кемпинга, но многие дома в этой местности удалось спасти.

Один пожарный серьезно пострадал.

Всего из-за пожара пришлось эвакуировать более 3000 человек – местных жителей и туристов. Некоторым разрешили возвращаться домой и в кемпинги еще ночью.

Пожар нарушил сообщение на местных автодорогах, также приостановили железнодорожную ветку на отрезке Перпиньян-Сербер.

В начале августа крупные лесные пожары тушили также в Португалии, где температура воздуха в последнее время неоднократно превышала 40°C.

Напомним, климатическая обсерватория ЕС объявила, что июль 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений на Земле.

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