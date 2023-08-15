Во Франции из-за нового лесного пожара на юге эвакуировали 3000 человек

Новый лесной пожар на юге Франции истребил 500 гектаров территории в курортной зоне и заставил покинуть дома 3000 человек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Возгорание произошло вечером 14 августа на территории департамента Восточные Пиренеи, что с востока омывается Средиземным морем, а на юге граничит с Испанией. Пожар сразу стал серьезным из-за жары, засухи и сильных порывов ветра. В первые часы мэр городка Сен-Андре говорил, что ситуация катастрофическая и такого пожара никто еще не видел.

🔥🌲 #FeuDeForêt à Saint-André (mise à jour) : 5 colonnes de renfort sont engagées pour intervenir aux côtés des 200 sapeurs-pompiers du @SDIS66 et du détachement d’intervention retardant.

Dans les airs, 8 #Canadair, 3 #Dash et 3 hélicoptères luttent contre les flammes. pic.twitter.com/phFu5sa8w9 — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 14, 2023

Около 2 часов ночи пожарным удалось сдержать дальнейшее распространение огня.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил, что огонь уничтожил около 500 гектаров территории, в том числе территорию кемпинга, но многие дома в этой местности удалось спасти.

Один пожарный серьезно пострадал.

Всего из-за пожара пришлось эвакуировать более 3000 человек – местных жителей и туристов. Некоторым разрешили возвращаться домой и в кемпинги еще ночью.

Пожар нарушил сообщение на местных автодорогах, также приостановили железнодорожную ветку на отрезке Перпиньян-Сербер.

В начале августа крупные лесные пожары тушили также в Португалии, где температура воздуха в последнее время неоднократно превышала 40°C.

Напомним, климатическая обсерватория ЕС объявила, что июль 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений на Земле.