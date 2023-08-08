У Португалії четвертий день борються з лісовими пожежами, 1400 евакуйованих

У вівторок майже 1000 пожежників боролися з лісовою пожежею на півдні Португалії, яка вирує вже четвертий день.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Пожежа почалася в суботу в муніципалітеті Одеміра в регіоні Алентежу, але з того часу поширилася на південь в напрямку Алгарве, одного з головних туристичних напрямків Португалії.

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Високі температури і сильний вітер перешкоджають зусиллям пожежників і шести літаків загасити полум'я, яке знищило близько 7000 гектарів, в тому числі великі площі легкозаймистих соснових і евкаліптових дерев.

Жозе Рібейру, регіональний командувач Управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (ANPC), сказав, що погодні умови, як очікується, залишатимуться складними.

Мер Одеміри Хелдер Геррейру назвав ситуацію "критичною, важкою і складною", в той час як Рібейру заявив, що периметр пожежі поки що локалізовано, але попереду ще багато роботи, щоб взяти її під контроль.

"Ситуація викликає занепокоєння", – сказав Рібейру журналістам у вівторок, додавши, що є два активних фронти, один з яких прямує до Моншікі в гірській місцевості Алгарве.

Андре Фернандеш, національний командувач ANPC, сказав, що бульдозери використовуються для створення протипожежних ровів і запобігання подальшому поширенню полум'я.

Місто Моншікі, яке востаннє горіло у 2018 році, популярне серед місцевих жителів і туристів завдяки своїм термальним джерелам і готелям.

З метою безпеки було евакуйовано близько 20 сіл, чотири туристичні готелі та кемпінг. Також перекрито кілька доріг. Всього евакуювали 1400 людей.

За словами Фернандеша, зараз по всій Португалії горить кілька лісових пожеж, але Одеміра викликає найбільше занепокоєння.

Нагадаємо, Португалія у понеділок, 7 серпня, зареєструвала, можливо, найвищу температуру цьогоріч. Попередні дані метеорологічної станції у місті Сантарем, що поруч з Лісабоном, свідчать про встановлення 7 серпня температурного рекорду для країни за 2023 рік – 46,4°C.

Кліматична обсерваторія Європейського Союзу у вівторок підтвердила, що минулий липень був найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень на Землі.