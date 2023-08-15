В Италию с начала года прибыли рекордные более 100 тысяч мигрантов

С начала 2023 года более 100 тысяч мигрантов пересекли Средиземное море и прибыли в Италию, такое же количество зафиксировали за весь 2022 год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Год назад в этот же период в Италии фиксировали прибытие 48 тысяч мигрантов, а в позапрошлом году – 33 тысячи.

В этом году при попытке попасть в Италию погибли более двух тысяч нелегальных мигрантов.

Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози заявил, что рекордное количество нелегалов – это "результат эпохального миграционного давления, связанного с драматическим социально-экономическим кризисом в Тунисе".

Он добавил, что сейчас разрабатывается документ о безопасности, который должен повлиять на ситуацию с мигрантами, в частности, позволит ускорить темпы репатриации.

По данным пограничного агентства ЕС Frontex заявило, за первые семь месяцев 2023 года в страны Евросоюза незаконно пытались попасть 176 100 человек. Это самый высокий показатель незаконных пересечений за этот период с 2016 года.

В июне сообщалось, что количество мигрантов, отправляющихся в опасное путешествие через Средиземное море из Ливии к берегам стран ЕС, в 2023 году выросло на 600%.