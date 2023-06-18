У ЄС кажуть про зростання на 600% міграційного потоку через Середземне море з Лівії

Кількість мігрантів, що рушають у небезпечну подорож через Середземне море з Лівії до берегів країн ЄС, у 2023 році зросла на 600%.

Як повідомляє Politico, таку цифру назвала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Єврокомісарка зазначила, що лише у 2023 році кількість мігрантів на цьому морському маршруті зросла приблизно у шість разів.

"Їх відправляють не до ЄС – їх відправляють на смерть", – прокоментувала посадовиця.

Йоганссон не дала прямої відповіді на питання про те, чи європейське агентство охорони кордонів Frontex планує відправити у цю зону пошуково-рятувальну місію, аби запобігти повторенню таких трагедій, як аварія переповненого судна з мігрантами біля берегів Греції, де лише підтверджено загинули 78 людей, а реальна кількість загиблих набагато більша.

Єврокомісарка зазначила, що пошуково-рятувальні операції – це також важливо, але головна задача у тому, щоби "перекрити" цей маршрут.

Так, за її словами, дуже багато шукачів притулку – з Пакистану та Єгипту, і з обома цими країнами ЄС зараз обговорює варіанти для спрощення легальної трудової міграції.

Окрім того, зазначила вона, слід спробувати домовлятися з авіаперевізниками – оскільки вони теж задіяні у потраплянні мігрантів до Лівії, звідки нелегальні перевізники далі відправляють людей у море на переповнених риболовецьких човнах.

Ілва Йоганссон додала, що головна мета Брюсселя – зробити так, щоби цим маршрутом не прямували нові і нові мігранти та відкрити легальні можливості потрапити у ЄС для тих, хто шукає кращого життя.

Як повідомлялося, кількість загиблих на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік оцінюють у приблизно 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.