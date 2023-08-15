Британська поліція випадково оприлюднила дані про сотні жертв злочинів

У Великій Британії дані про сотні жертв злочинів, підозрюваних та свідків випадково оприлюднили дві служби поліції у відповідях на запити про доступ до публічної інформації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Поліція графств Норфолк і Саффолк заявила, що "технічна помилка" призвела до того, що необроблені дані, які можуть бути використані для ідентифікації осіб і включають опис злочинів, були включені до файлів, наданих у відповідь на запити про статистику злочинності в період з квітня 2021 року по березень 2022 року.

Зазначають, що інформація стосувалася домашнього насильства, сексуальних злочинів, нападів, крадіжок і злочинів на ґрунті ненависті. Поліція попросила вибачення за витік.

Хоча інформацію приховали від усіх, хто відкривав файли, зараз правоохоронці заявили, що зв'язуються з 1230 особами, чиї дані були порушені.

Офіс комісара з питань інформації Британії підтвердив, що розслідує це порушення, а також окремий інцидент у листопаді 2022 року, але водночас заявив, що поки що не може визначити його наслідки.

Раніше поліція Північної Ірландії повідомила про другий за два дні інцидент, пов’язаний із витоком даних своїх співробітників – останній випадок виник після викрадення службової техніки й документів.

Під час попереднього випадку правоохоронці випадково розкрили імена та інші дані всіх 10 тисяч співробітників.

Оглядачі називають інцидент, під час якого приватні дані поліцейських кілька годин перебували у відкритому доступі, найгіршим витоком даних в історії північноірландської поліції за останні 22 роки.