Британская полиция случайно обнародовала данные о сотнях жертв преступлений

В Великобритании данные о сотнях жертв преступлений, подозреваемых и свидетелей случайно обнародовали две службы полиции в ответах на запросы о доступе к публичной информации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Полиция графств Норфолк и Саффолк заявила, что "техническая ошибка" привела к тому, что необработанные данные, которые могут быть использованы для идентификации лиц и включают описание преступлений, были включены в файлы, предоставленные в ответ на запросы о статистике преступности в период с апреля 2021 года по март 2022 года.

Отмечается, что информация касалась домашнего насилия, сексуальных преступлений, нападений, краж и преступлений на почве ненависти. Полиция принесла извинения за утечку.

Хотя информацию скрыли от всех, кто открывал файлы, однако сейчас правоохранители заявили, что связываются с 1230 лицами, чьи данные были затронуты.

Офис комиссара по вопросам информации Британии подтвердил, что расследует это нарушение, а также отдельный инцидент в ноябре 2022 года, но в то же время заявил, что пока не может определить его последствия.

Ранее полиция Северной Ирландии сообщила о втором за два дня инциденте, связанном с утечкой данных своих сотрудников – последний случай возник после похищения служебной техники и документов.

Во время предыдущего случая правоохранители случайно раскрыли имена и другие данные всех 10 тысяч сотрудников.

Обозреватели называют инцидент, во время которого частные данные полицейских несколько часов находились в открытом доступе, худшей утечкой данных в истории североирландской полиции за последние 22 года.