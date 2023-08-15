Укр Рус Eng

США застерегли Росію від військового зближення з Північною Кореєю

Вівторок, 15 серпня 2023, 20:36

Військова співпраця між Росією та Північною Кореєю, про яку раніше заявили представники обох країн, буде порушенням резолюцій Ради безпеки ООН, ухвалених для обмеження ракетно-ядерної програми КНДР.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", на брифінгу у вівторок повідомив речник Державного департаменту США Ведант Патель.

Представник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Вашингтон неодноразово висловлював занепокоєння зближенням КНДР та Росії.

США готові запровадити санкції проти КНДР за постачання зброї Росії

"Ми й далі глибоко стурбовані тим, що КНДР продовжує надавати допомогу загарбницькій війні Росії проти України", – додав він.

Патель нагадав, що Москва змушена покладатись на такі країни, як Північну Корею чи Іран, у військовій підтримці. Серед іншого, російський міністр оборони Сергєй Шойгу їздив до КНДР, аби домовитись про постачання артилерійських снарядів.

"Наші дані вказують на те, що Росія прагне збільшити військову співпрацю з КНДР. Будь-яка безпекова співпраця чи торгівля зброєю між КНДР і Росією і порушуватиме цілу низку резолюцій Ради безпеки ООН", – підкреслив речник Держдепу.

У червні лідер КНДР Кім Чен Ин обіцяв "триматися за руки" з президентом Росії Владіміром Путіним і зміцнювати стратегічну співпрацю заради спільної мети – побудови потужної країни.

Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Росія КНДР