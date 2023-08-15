США предостерегли Россию от военного сближения с Северной Кореей

Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, о котором ранее заявили представители обеих стран, будет нарушением резолюций Совета безопасности ООН, принятых для ограничения ракетно-ядерной программы КНДР.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", на брифинге во вторник сообщил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность сближением КНДР и России.

"Мы и дальше глубоко обеспокоены тем, что КНДР продолжает оказывать помощь захватнической войне России против Украины", – добавил он.

Патель напомнил, что Москва вынуждена полагаться на такие страны, как Северную Корею или Иран, в военной поддержке. Среди прочего, российский министр обороны Сергей Шойгу ездил в КНДР, чтобы договориться о поставках артиллерийских снарядов.

"Наши данные указывают на то, что Россия стремится увеличить военное сотрудничество с КНДР. Любое сотрудничество по безопасности или торговля оружием между КНДР и Россией будет нарушать целый ряд резолюций Совета безопасности ООН", – подчеркнул представитель Госдепа.

В июне лидер КНДР Ким Чен Ын обещал "держаться за руки" с президентом России Владимиром Путиным и укреплять стратегическое сотрудничество ради общей цели – построения мощной страны.

Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.