Спалення Корану: Данія ще на тиждень продовжує посилений прикордонний контроль

Поліція Данії за рекомендацією Служби безпеки та розвідки в середу вирішила на тиждень продовжити посилені заходи безпеки на кордоні, запроваджені у зв’язку з акціями зі спалення Корану.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні поліції Данії.

Посилені заходи безпеки на данському кордоні, як очікується, триватимуть до 22 серпня. Вони передбачають вибірковий прикордонний контроль для прибулих зі Швеції та посилені перевірки на кордоні з Німеччиною.

За словами головного інспектора поліції Данії Петера Екеб'єрга, заходи безпеки допоможуть "запобігти в'їзду в країну осіб, які становлять загрозу національній безпеці".

Данія посилила прикордонний контроль через нещодавні спалення Корану в країні на початку серпня. Ці акції викликали гостру критику мусульманських держав.

Раніше в уряді Данії заявили, що вивчать законні способи заборонити акції зі спаленням Корану чи інших священних книг.