Сожжение Корана: Дания еще на неделю продлевает усиленный пограничный контроль

Полиция Дании по рекомендации Службы безопасности и разведки в среду решила на неделю продлить усиленные меры безопасности на границе, введенные в связи с акциями по сожжению Корана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении полиции Дании.

Усиленные меры безопасности на датской границе, как ожидается, продлятся до 22 августа. Они предусматривают выборочный пограничный контроль для прибывших из Швеции и усиленные проверки на границе с Германией.

По словам главного инспектора полиции Дании Петера Экебьерга, меры безопасности помогут "предотвратить въезд в страну лиц, представляющих угрозу национальной безопасности".

Дания усилила пограничный контроль из-за недавних сожжения Корана в стране в начале августа. Эти акции вызвали острую критику мусульманских государств.

Ранее в правительстве Дании заявили, что изучат законные способы запретить акции с сожжением Корана или других священных книг.