У Білому домі відреагували на заяву посадовця НАТО про членство України без окупованих територій

У Білому домі прокоментували висловлювання керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Єнссена, який допустив членство України в Альянсі в обмін на територіальні поступки Росії.

Про це під час брифінгу заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

Кірбі заперечив, що ведуться переговори про подібний сценарій вступу України в НАТО і назвав його "неправильним".

"Це неправильно. Ми вже говорили про спроби допомогти знайти шлях до членства. Ми публічно сказали, що у майбутньому Україна буде членом НАТО, і на Вільнюському саміті альянс підтримав цю ідею та ідею розробити шлях для цього остаточного членства", – зазначив він.

Раніше Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території, але наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ.

Згодом посадовець назвав свої слова "помилкою".

МЗС України назвало такі дискусії "абсолютно неприйнятними", підкресливши, що вони підіграють російському наративу.