В Белом доме отреагировали на заявление чиновника НАТО о членстве Украины без оккупированных территорий

В Белом доме прокомментировали высказывания руководителя аппарата генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена, который допустил членство Украины в Альянсе в обмен на территориальные уступки России.

Об этом в ходе брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

Кирби отрицает, что ведутся переговоры о подобном сценарии вступления Украины в НАТО и назвал его "неправильным".

"Это неправильно. Мы уже говорили о попытках помочь найти путь к членству. Мы публично сказали, что в будущем Украина будет членом НАТО, и на Вильнюсском саммите альянс поддержал эту идею и идею разработать путь для этого окончательного членства", – отметил он.

Ранее Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев.

Вскоре чиновник назвал свои слова "ошибкой".

МИД Украины назвал такие дискуссии "абсолютно неприемлемыми", подчеркнув, что они подыгрывают российскому нарративу.