Дуда відповів Лукашенку, який раптом захотів покращення відносин

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяву білоруського диктатора Александра Лукашенка, який нещодавно висловив бажання налагодити відносини.

Про це він сказав під час зустрічі із президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Дуда підкреслив, що для покращення відносин Білорусь має припинити гібридні атаки на польському кордоні.

"Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим упродовж багатьох місяців намагався переправити до Польщі. Це не є жодним секретом, оскільки ми маємо відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо це гібридною атакою. Тому що не хто інший, як представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону", – зазначив польський президент.

Він додав, що кордон Польщі з Білоруссю є також кордоном Європейського Союзу, тому його країна також несе відповідальність перед своїми європейськими союзниками.

Нагадаємо, 11 серпня Лукашенко заявив, що готовий покращувати білорусько-польські відносини. "Ми сусіди, і сусідів не обирають, вони від Бога", – сказав білоруський диктатор.

У минулому Лукашенко звинувачував Польщу у тому, що вона нібито готує агресію проти Білорусі.

Він також розповідав, що "вагнерівці" нібито просять його "пустити їх на захід", тому що вони "хочуть на екскурсію у Жешув і Варшаву". Потім Лукашенко визнав, що збрехав у цій заяві.