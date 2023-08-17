Дуда ответил Лукашенко, который вдруг захотел улучшения отношений

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко, который недавно выразил желание наладить отношения.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

Дуда подчеркнул, что для улучшения отношений Беларусь должна прекратить гибридные атаки на польской границе.

"Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу. Это не является никаким секретом, поскольку мы имеем видеодоказательства того, что мы небезосновательно называем это гибридной атакой. Потому что не кто иной, как представители белорусских служб, белорусские офицеры участвовали в вытеснении мигрантов к линии границы", – отметил польский президент.

Он добавил, что граница Польши с Беларусью является также границей Европейского Союза, поэтому его страна также несет ответственность перед своими европейскими союзниками.

Напомним, 11 августа Лукашенко заявил, что готов улучшать белорусско-польские отношения. "Мы соседи, и соседей не выбирают, они от Бога", – сказал белорусский диктатор.

В прошлом Лукашенко обвинял Польшу в том, что она якобы готовит агрессию против Беларуси.

Он также рассказывал, что "вагнеровцы" якобы просят его "пустить их на запад", потому что они "хотят на экскурсию в Жешув и Варшаву". Потом Лукашенко признал, что солгал в этом заявлении.