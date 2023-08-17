Німеччина передала Україні установки IRIS-T ближньої дії

Уряд Німеччини у четвер, 17 серпня, прозвітував про черговий транш військової допомоги Україні за останній тиждень, до якого увійшли, зокрема, дві пускові установки IRIS-T SLS.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу німецького уряду.

Крім пускових установок IRIS-T, Німеччина передала Україні понад 4500 155-мм димових снарядів.

Також до нового пакету увійшли 10 радарів наземного спостереження GO12.

Україна також отримала чотири тягачі HX81 та чотири напівпричепи, а також вісім навантажувачів.

IRIS-T SLS — це система ППО ближньої дії. В установці ЗРК відсутні транспортно-пускові контейнери. Дальність ураження ракети — 12 км за висоти цілі до 8 км.

В одному з попередніх пакетів допомоги Німеччина передала Україні ще дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 14 серпня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі проти Росії.