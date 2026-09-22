Трамп Путіну: поклади край війні
Президент США Дональд Трамп закликав російського правителя Владіміра Путіна завершити війну проти України.
Про це він сказав у коротких коментарях журналістам після прибуття на засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда".
Прибуваючи на засідання Трамп ненадовго зупинився біля журналістів та відповів на питання щодо того, яке послання він має для Путіна.
"Поклади край війні!" – коротко відповів американський президент.
Після цього Трамп разом з першою леді попрямували на засідання Генасамблеї ООН.
Напередодні американський президент констатував, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю, та закликав Москву припинити свою "нескінченну війну" з Україною.
22 вересня у Нью-Йорку президент США Дональд Трамп проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським.
Зеленський заявив, що планує обговорити з Трампом пропозиції для деескалації війни.
Тим часом президент Франції Емманюель Макрон обговорив з американським колегою ініціативи, спрямовані на забезпечення мораторію між Україною та Росією щодо атак, пов’язаних з енергетичним сектором.