Трамп Путіну: поклади край війні

Президент США Дональд Трамп закликав російського правителя Владіміра Путіна завершити війну проти України.

Про це він сказав у коротких коментарях журналістам після прибуття на засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда".

Прибуваючи на засідання Трамп ненадовго зупинився біля журналістів та відповів на питання щодо того, яке послання він має для Путіна.

"Поклади край війні!" – коротко відповів американський президент.

Після цього Трамп разом з першою леді попрямували на засідання Генасамблеї ООН.

Напередодні американський президент констатував, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю, та закликав Москву припинити свою "нескінченну війну" з Україною.

22 вересня у Нью-Йорку президент США Дональд Трамп проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським.

Зеленський заявив, що планує обговорити з Трампом пропозиції для деескалації війни.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон обговорив з американським колегою ініціативи, спрямовані на забезпечення мораторію між Україною та Росією щодо атак, пов’язаних з енергетичним сектором.