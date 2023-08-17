Германия передала Украине установки IRIS-T ближнего действия

Правительство Германии в четверг, 17 августа, отчиталось об очередном транше военной помощи Украине за последнюю неделю, в который вошли, в частности, две пусковые установки IRIS-T.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

Кроме пусковых установок IRIS-T, Германия передала Украине более 4500 155-мм дымовых снарядов.

Также в новый пакет вошли 10 радаров наземного наблюдения GO12.

Украина также получила четыре тягача HX81 и четыре полуприцепа, а также восемь погрузчиков.

IRIS-T SLS – это система ПВО ближнего действия. В установке ЗРК отсутствуют транспортно-пусковые контейнеры. Дальность поражения ракеты – 12 км при высоте цели до 8 км.

В одном из предыдущих пакетов помощи Германия передала Украине еще две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Напомним, во время визита в Киев 14 августа министр финансов Германии Кристиан Линднер заверил в дальнейшей поддержке Украины в борьбе против России.