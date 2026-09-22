Посли ЄС збирають ще одну зустріч 22 вересня для продовження санкцій проти РФ

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у вівторок, 22 вересня, о 17:00 за київським часом проведе додаткове засідання в Брюсселі щодо продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України (т.зв. "санкцій проти Путіна").

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька європейських дипломатів, обізнаних з перебігом подій.

Посли ЄС 22 вересня зберуться, щоб продовжити санкції проти росіян за порушення територіальної цілісності України.

"Письмова процедура щодо запропонованого головуючою Ірландією компромісу продовжена до 17:00 (18:00 за Києвом). Coreper збереться на засідання о 16:00 (17:00 за Києвом), щоб обговорити наступні кроки", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Інший співрозмовник звернув увагу, що 22 вересня під час зустрічі послів "у будь-якому разі має бути прийняте рішення про продовження дії санкційного режиму – питання лише, на який період часу".

Якщо усі 27 держав-членів підтримають компромісну пропозицію Ірландського головування, санкційний режим буде продовжений відразу на 36 місяців (3 роки). У той самий час, з санкційних списків будуть вилучені російські олігархи Алішер Усманов та Михаїл Фрідман.

Але, як вже відомо, проти вказаного компромісу публічно виступила Латвія – а затвердження будь-якого рішення вимагає одноголосної підтримки.

Якщо Латвія, можливо, з групою інших держав-членів ЄС, що не підтримують вилучення олігархів з санкційних списків, буде наполягати на своїй позиції, за даними джерел "ЄвроПравди", може бути прийняте рішення про нове тимчасове продовження санкцій.

Серед можливих термінів продовження санкційного режиму у чинній конфігурації називають ще один тиждень або один місяць (щоб дати можливість прийняти остаточне рішення на рівні лідерів ЄС 15-16 жовтня).

Варто зауважити, що персональні санкції проти Путіна, Лаврова, Медведчука, Януковича та біля 3000 інших фізичних та юридичних осіб, винних у війні проти України, діють до опівночі 22 вересня.

Чинний санкційний режим, список якого ЄС почав формувати ще в 2014 році, охоплює фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

З 2022 року до нього входить володар Кремля Владімір Путін, владна верхівка Росії та провідні олігархи, а також – колишній президент України Віктор Янукович.

Як повідомляла "Європейська правда", 14 вересня ЄС продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і тоді до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.