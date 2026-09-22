Рубіо заявив, що Україна неодноразово атакувала судна, пов'язані зі США

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що судна, пов’язані зі США, неодноразово ставали мішенями атак України, та наголосив на потребі впровадження енергетичного перемир’я між Україною і Росією.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в ефірі Fox News.

За словами Рубіо, значна частина зростання цін на нафту протягом останніх кількох тижнів була "пов’язана з Чорним морем, Україною та Росією, а також з Єменом і хуситами".

"Саме ці два фактори насправді стали основною причиною того зростання, яке ми бачили приблизно тиждень тому. Тож це дилема, бо, з одного боку є очевидним: Україна каже: "Кожної ночі на Київ запускають ракети, які влучають у цивільне населення. Ми мусимо відповісти". Гадаю, ви бачили атаку 5 тисяч дронів на Москву чи Росію з їхнього боку приблизно 48 годин тому", – заявив Рубіо.

Rubio is telling the truth no one else will: Ukraine has a right to defend itself, but protecting American oil interests comes first. Trump’s message remains clear–this war needs an off-ramp before it wrecks global markets further. America First means managing real-world risks.… – Ryan Fournier (@RyanAFournier) September 22, 2026

З іншого боку, за його словами, це має наслідки, які непокоять США.

"Нас турбує те, що протягом останніх кількох місяців неодноразово судна, пов’язані з США, та американські поставки нафти ставали мішенями – можливо, не навмисно, але все одно ставали мішенями з боку України. І це те, що потрібно вирішувати. Ми не можемо допустити, щоб таке траплялося", – сказав держсекретар США.

Він додав, що США підтримують ідею енергетичного перемир’я, за якого не атакувались би ні українська інфраструктура, ні російські енергоносії.

"Це був би ідеальний результат. Ми його підтримуємо, і ми б запропонували його та спробували б досягти. Ми також обговорювали це з низкою країн. Але, як і у випадку з війною, для цього потрібна згода обох сторін. І саме в цьому полягає складність", – сказав Рубіо.

Нагадаємо, 13 вересня президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють його дефіцит.

Наступного дня він заявив, що Україна начебто погодилася не бити по об’єктах російської енергетики.

Зеленський, своєю чергою, заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.