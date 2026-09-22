У Швеції розслідують можливі фальсифікації на виборах до парламенту

Національний оперативний відділ (NOA) Поліцейського управління Швеції розпочав розслідування можливих фальсифікацій на парламентських виборах у місті Бурленге, пов’язаних з кандидатом від Лівої партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Розслідування стосується 600 голосів, завдяки яким член Лівої партії Мохамед Абдукардір Алі з Бурленге був обраний до Риксдагу.

Згідно з заявою поліції, деякі особи роздавали заздалегідь відмічені бюлетені на виборах до парламенту на користь кандидата від "Лівих".

"Кваліфікація злочину – неправомірне втручання у процес голосування", – заявив прокурор Оскар Едвардссон.

Якщо розслідування доведе наявність фальсифікацій, Шведська комісія з перегляду виборів може увалити рішення про повторне голосування або перерахунок голосів у регіоні Даларна, де обирають 11 членів парламенту.

Це потенційно може змінити розподіл місць у шведському парламенті, де за підсумками виборів незначну більшість здобула коаліція лівоцентристських партій на чолі з лідеркою соціал-демократів Магдаленою Андерссон.

За результатами виборів 13 вересня чотири лівоцентристські партії домоглися мінімальної більшості – 176 із 349 місць.

Лідерці шведських соціал-демократів Магдалені Андерссон було запропоновано очолити переговори про формування нового уряду.

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