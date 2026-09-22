Розрив між ультраправою "АдН" і блоком Мерца встановив новий рекорд

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") збільшила відрив від блоку ХДС/ХСС до 10 відсоткових пунктів.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить нове опитування INSA для видання Bild.

Це перше загальнонаціональне опитування INSA після земельних виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні, які пройшли 20 вересня.

Якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, за "АдН" проголосували б 29,5% респондентів. Це найвищий показник партії за всю історію відповідного опитування INSA.

Порівняно з попереднім опитуванням підтримка "АдН" зросла на 0,5 відсоткового пункту.

Блок ХДС/ХСС, навпаки, зберіг попередній результат – 19,5%. Таким чином, розрив між двома політичними силами сягнув рекордних 10 відсоткових пунктів.

Водночас дещо покращилися позиції СДПН. Підтримка партії зросла на 1 відсотковий пункт і склала 13,5% – це її найкращий результат у цьому опитуванні з травня.

"Зелені" втратили 0,5 відсоткового пункту і також мають 13,5%. Таким чином, СДПН та "Зелені" вперше за два місяці мають однаковий показник.

Нагадаємо, "АдН" посіла перше місце на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії з результатом понад 38%.

До того "АдН" здобула переконливу перемогу на земельних виборах в Саксонії-Ангальт.

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