У Бельгії попрощалися з двома українськими військовими, пораненими на фронті

У Бельгії попрощалися з двома українськими військовими, які померли внаслідок поранень, отриманих під час бойових дій в Україні.

Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, пише "Європейська правда".

За словами міністра, 25-річний Олексій та 38-річний Сергій на початку цього тижня померли в одному з бельгійських опікових центрів від поранень, отриманих на фронті. Бельгійські хірурги та медичний персонал безуспішно намагалися врятувати їм життя.

"Сьогодні вранці разом із начальником штабу оборони (CHOD) Вансіною та послом України я взяв участь у церемонії прощання з двома українськими військовослужбовцями на військовому аеродромі Мельсбрук… Дорогі друзі, сьогодні приділіть хвилину, щоб згадати цих двох чоловіків, їхню жертву заради свободи своєї країни та невимовне горе їхніх родин", – написав Франкен.

Він висловив сподівання, щоб український народ якнайшвидше отримав справедливий мир, який дозволить йому жити вільно й суверенно на своїй землі.

"Доки цей день не настане, наша країна й надалі беззастережно підтримуватиме українців у їхній справедливій боротьбі за свободу", – написав Франкен.

13 вересня Франкен повідомив, що у Бельгії від отриманих поранень вперше помер український воїн, який прибув до країни для лікування.

Весною повідомляли, що Європейська комісія забезпечила безпечну евакуацію понад 5 тисяч пацієнтів з України до лікарень у 22 країнах Європи для надання спеціалізованої медичної допомоги в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.