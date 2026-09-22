Глава МЗС Польщі відповів, чи має евакуаційний рюкзак

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що у рамках підготовки до потенційного військового конфлікту з’ясував місце розташування укриття та запасся рисом і варенням.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю виданню Fakt.

Під час інтерв’ю, частина якого була присвячена можливій війні з Росією, у Сікорського поцікавились, чи підготував він евакуаційний рюкзак.

"У мене є запаси рису, вдома є ручна помпа, а ще я заготував варення з фруктів із власного саду. У мене є інструкція з безпеки, і я вже продумав, де розташоване місце укриття. Кожен також повинен знати, як накласти пов’язку. Це стає у пригоді навіть у мирний час", – відповів на це Сікорський.

Він додав, що усі польські громадяни отримали інструкцію з безпеки, і якщо держава каже, що їм краще "бути готовими", то до цього заклику слід прислухатись.

Щодо того, чи вважає міністр близькою війну між РФ та однією із країн НАТО, Сікорський сказав, що це знає лише одна людина – Владімір Путін.

"НАТО є суто оборонним альянсом, і ми не бажаємо собі цього (реального збройного конфлікту. – Ред.). Ми, безумовно, не почнемо цього, але маємо бути готовими до стримування, якщо Путін зробить те, що раніше зробив Грузії, а тепер – Україні", – відповів міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс розповів, що його країна розробила плани евакуації на випадок загроз з боку Росії, але додав, що вони "не здадуться", якщо на них нападуть.

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш запевняє, що Польща готова допомогти Литві з евакуацією у разі російського нападу.