Литва замовить британські гарматні системи для захисту своїх кораблів від дронів

Литва придбає у британської оборонної компанії MSI-Defence Systems Ltd 30-мм гарматні системи Sea Hawk DS30M на 5,8 млн євро для захисту своїх військових кораблів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на Міноборони країни.

За даними відомства, британські системи будуть призначені для захисту кораблів Військово-морських сил Литви від повітряних загроз, зокрема безпілотників.

Система Sea Hawk DS30M використовує технологію Airburst та програмовані боєприпаси, що надають додаткові можливості для боротьби з безпілотними літальними апаратами, їхніми зграями та іншими загрозами з повітря.

Співпраця з британською компанією також охоплюватиме наукові дослідження та експериментальні розробки у сферах систем електромагнітної боротьби та спостереження, а також інтеграцію гармат.

"Ця угода стосується не лише озброєння, а й впровадження сучасних технологій у Литві. (...) Все це зміцнює оборонний потенціал Литви та оборонну промисловість країни", – зазначив міністр оборони Робертас Каунас.

Системи призначені для виконання завдань у мирний час та для посилення бойових можливостей. Гармати надають додаткові можливості реагувати на різні потенційні загрози, зокрема на швидкісні прибережні катери, човни з вибухівкою та терористичні напади.

Писали, що Литва планує суттєво посилити фізичний захист нової електричної підстанції "Гізай", яку побудують на кордоні з Калінінградською областю РФ.

Варто зауважити, що прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс розповів, що його країна розробила плани евакуації на випадок загроз з боку Росії, але додав, що вони "не здадуться", якщо на них нападуть.