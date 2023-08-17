У Туреччині пранкер видавав себе за Ердогана за допомогою штучного інтелекту
Організація національної розвідки Туреччини (МІТ) повідомила про затримання чоловіка, який видавав себе за турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, аби обшахрувати посадовців і бізнесменів.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
Розслідування турецької спецслужби встановило, що чоловік використовував штучний інтелект, аби імітувати голос Ердогана, й таким чином розмовляв із деякими високопосадовцями й бізнесменами країни.
Затриманий придбав в іноземців понад десяток іноземних телефонних номерів. МІТ відстежила ці номери та змогла встановити особу й місцеперебування чоловіка.
"Підозрюваного швидко затримали в результаті таємної роботи підрозділів МІТ із питань кібербезпеки й передали службам безпеки", – йдеться в повідомленні.
В Організації національної розвідки Туреччини також закликали не повторювати подібних кіберзлочинів і пообіцяли посилити заходи проти використання фальшивих ідентичностей.
Чи вдалось зловмиснику втілити свої наміри, а також що йому загрожує в разі доведення вини, МІТ не уточнює.
Нагадаємо, що в Росії подібною діяльністю тривалий час займаються пранкери Лексус і Вован, які телефонують відомим західним посадовцям під несправжніми іменами, використовуючи штучний інтелект.
Минулого року Лексус і Вован визнали, що отримують гроші від "Газпрому" – державної російської компанії.