В Турции пранкер выдавал себя за Эрдогана с помощью искусственного интеллекта

Организация национальной разведки Турции (МІТ) сообщила о задержании мужчины, который выдавал себя за турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы обмануть чиновников и бизнесменов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Расследование турецкой спецслужбы установило, что мужчина использовал искусственный интеллект, чтобы имитировать голос Эрдогана, и таким образом разговаривал с некоторыми высокопоставленными чиновниками и бизнесменами страны.

Задержанный приобрел у иностранцев более десятка иностранных телефонных номеров. МІТ отследила эти номера и смогла установить личность и местонахождение мужчины.

"Подозреваемого быстро задержали в результате тайной работы подразделений МІТ по вопросам кибербезопасности и передали службам безопасности", – говорится в сообщении.

В Организации национальной разведки Турции также призвали не повторять подобных киберпреступлений и пообещали усилить меры против использования фальшивых идентичностей.

Удалось ли злоумышленнику воплотить свои намерения, а также что ему грозит в случае доказательства вины, МІТ не уточняет.

Напомним, что в России подобной деятельностью длительное время занимаются пранкеры Лексус и Вован, которые звонят известным западным чиновникам под ненастоящими именами, используя искусственный интеллект.

В прошлом году Лексус и Вован признали, что получают деньги от "Газпрома" – государственной российской компании.