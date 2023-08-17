В Турции пранкер выдавал себя за Эрдогана с помощью искусственного интеллекта
Организация национальной разведки Турции (МІТ) сообщила о задержании мужчины, который выдавал себя за турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы обмануть чиновников и бизнесменов.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
Расследование турецкой спецслужбы установило, что мужчина использовал искусственный интеллект, чтобы имитировать голос Эрдогана, и таким образом разговаривал с некоторыми высокопоставленными чиновниками и бизнесменами страны.
Задержанный приобрел у иностранцев более десятка иностранных телефонных номеров. МІТ отследила эти номера и смогла установить личность и местонахождение мужчины.
"Подозреваемого быстро задержали в результате тайной работы подразделений МІТ по вопросам кибербезопасности и передали службам безопасности", – говорится в сообщении.
В Организации национальной разведки Турции также призвали не повторять подобных киберпреступлений и пообещали усилить меры против использования фальшивых идентичностей.
Удалось ли злоумышленнику воплотить свои намерения, а также что ему грозит в случае доказательства вины, МІТ не уточняет.
Напомним, что в России подобной деятельностью длительное время занимаются пранкеры Лексус и Вован, которые звонят известным западным чиновникам под ненастоящими именами, используя искусственный интеллект.
В прошлом году Лексус и Вован признали, что получают деньги от "Газпрома" – государственной российской компании.