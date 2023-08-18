У Латвії колегія з цивільних справ Ризького окружного суду постановила, що емодзі у вигляді піднятого догори великого пальця (лайк) може бути інтерпретоване як письмова згода.

Це рішення опубліковано в анонімізованому вигляді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Суд розглядав спір між працівником і роботодавцем з приводу звільнення. Один із пунктів спору полягав у тому, що роботодавець у робочому чаті в Slack вимагав щосереди перебувати в офісі.

Позивач (працівник) залишив під цим повідомленням лайк. Суд дійшов висновку, що це можна розглядати як письмову згоду.

Суд посилається на Кембриджський словник, який визначає символ "лайка" як "щось, що отримало схвалення".

У тексті рішення сказано, що позивач обіймав посаду, на якій він не міг не знати значення цього символу.

Раніше у Франції 74-річний професор Жан-Жак Туруде через суд домігся поновлення на посаді професора Університету Кан-Нормандія, звідки його звільнили за перевищення граничного віку працівників.

Нагадаємо, у квітні цього року суд в Іспанії визнав неправомірним звільнення електрика, який випив понад три літри пива за один день, оскільки компанія не довела, що вживання алкоголю призвело до того, що він був нездатний виконувати свою роботу.