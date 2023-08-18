В Латвии коллегия по гражданским делам Рижского окружного суда постановила, что эмодзи в виде поднятого вверх большого пальца (лайк) может быть интерпретировано как письменное соглашение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Суд рассматривал спор между работником и работодателем по поводу увольнения. Один из пунктов спора заключался в том, что работодатель в рабочем чате в Slack требовал по средам находиться в офисе.

Истец (работник) оставил под этим сообщением лайк. Суд пришел к выводу, что это можно рассматривать как письменное согласие.

Суд ссылается на Кембриджский словарь, который определяет символ "лайка" как "что-то, что получило одобрение".

В тексте решения сказано, что истец занимал должность, на которой он не мог не знать значение этого символа.

Напомним, в апреле этого года суд в Испании признал неправомерным увольнение электрика, который выпил более трех литров пива за один день, поскольку компания не доказала, что употребление алкоголя привело к тому, что он был неспособен выполнять свою работу.

А в конце января Кассационный суд Италии, который является высшим звеном судебной власти страны, постановил, что эмодзи, которые используются во время электронной переписки, могут быть основанием для иска о клевете.