Рекордна кількість німців невдоволені тим, як працює держава

Майже 70% німців невдоволені тим, як функціонує держава, ці показники є найвищими за час опитування.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", про це свідчать результати щорічного опитування громадян щодо державної служби (Bürgerbefragung Öffentlicher Dienst) на замовлення спілки німецьких держслужбовців.

Порівняно з попередніми опитуваннями, кількість невдоволених функціонуванням держави виявилася рекордно високою.

Лише 27% опитаних вважають, що державна система справляється зі своїми задачами – на два процентних пункти менше, ніж минулого року.

69% вважають, що держава перевантажена і не справляється. Це на три процентних пункти більше, ніж минулого року, та суттєво більше, ніж раніше. Цікаво, що під час пандемії коронавірусу, коли значна частина суспільства була невдоволена обмеженнями, такої думки дотримувалися лише 40% респондентів.

Найгірше функціонування держави оцінюють респонденти зі Східної Німеччини – 77%, тоді як у Західній Німеччині він складає 68%.

За політичними симпатіями, найбільше невдоволення державою серед виборців AfD, де лише 6% вважають, що держава ще спроможна виконувати свої завдання. Протилежна ситуація серед виборців "Зелених" – 52% вважають, що держава справляється зі своїми функціями.

Керівник спілки Ульріх Зільбербах назвав ці результати "жахаючими" і явним сигналом для влади.

Він також припустив, що це означає ще складніші умови роботи для держслужбовців, тому що люди будуть висловлювати своє роздратування передусім їм. За його словами, близько 54% держслужбовців стикалися у роботі з образами, погрозами чи навіть фізичним нападом.

Нагадаємо, інші опитування засвідчили, що більшість жителів Німеччини виступає проти участі AfD у майбутньому уряді, а у разі призначення ультраправого канцлера 15% німців хочуть емігрувати.

Одне з попередніх опитувань про зброю для України засвідчило, що з цього питання думки німецького суспільства розділилися.