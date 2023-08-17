Кожен третій виборець Німеччини хоча б раз думав голосувати за ультраправих

Кожен п'ятий виборець у ФРН (20%), який має право голосу, зараз проголосував би за ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН), однак такий варіант голосування розглядала для себе більша кількість людей.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування інституту дослідження громадської думки INSA, проведене на замовлення Bild.

Згідно з опитуванням, кожен третій виборець з правом голосу принаймні один раз розглядав можливість проголосувати за ультраправу партію. Найбільшу підтримку АдН має серед 30-39-річних людей – 44%.

Дослідження свідчить, що ультраправі мають великий потенціал особливо серед некваліфікованих працівників, зокрема 71% виборців, які мають право голосу, але не мають атестату про закінчення школи, вже думали про те, щоб проголосувати за ультраправу партію. На другому місці – виборці, які мають право голосу, але ще ходять до школи (61%).

За даними INSA, 12% респондентів хочуть проголосувати на наступних виборах (Бундестаг, Ландтаг) за АдН на знак протесту проти поточної політики уряду. Особливо виражені протестні настрої серед молоді віком від 18 до 25 років – 22%.

Напередодні повідомлялося, що майже 70% німців невдоволені тим, як функціонує держава, і ці показники є найвищими за час таких опитувань.

Нагадаємо, інші опитування засвідчили, що більшість жителів Німеччини виступає проти участі АдН у майбутньому уряді, а у разі призначення ультраправого канцлера 15% німців хочуть емігрувати.

Одне з попередніх опитувань про зброю для України засвідчило, що з цього питання думки німецького суспільства розділилися.