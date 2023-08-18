Опитування: 52% німців – проти надання Україні ракет Taurus

Понад половина опитаних громадян Німеччини наразі виступає проти надання Україні далекобійних ракет Taurus, які Київ просив для ураження російських військових об’єктів у глибокому тилу.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати останнього опитування ARD-DeutschlandTrend, опубліковані у п’ятницю.

52 відсотки німецьких виборців, які мають право голосу, вважають, що Німеччина не повинна постачати Україні далекобійні крилаті ракети, які можуть бути використані проти цілей на більших відстанях, тоді як 36 відсотків виступають "за".

Підтримка серед жителів західних областей Німеччини – 40%, що помітно більше, ніж у східних (21%). Ще 12% не мають визначеної думки з питання.

У розрізі прихильників політичних партій найбільше схвалення надання Taurus Україні спостерігається серед "Зелених", які входять до урядової коаліції: 68% виступають за, 23% – проти.

Серед прихильників Вільних демократів, які теж є частиною коаліції в Берліні, підтримка надання Taurus – на рівні 56%. Порівну розподілились думки в соціал-демократів (42% за і 42% проти) і правоцентристського опозиційного блоку ХДС/ХСС (45% за, 48% проти).

Найнижчий рівень схвалення, прогнозовано, серед виборців ультраправої "Альтернативи для Німеччини" – 18%.

Ракети Taurus належать до найсучаснішої зброї німецьких повітряних сил. За характеристиками Taurus схожа до крилатих ракет Storm Shadow, які вже надали Україні Велика Британія та Франція (де вони відомі під назвою SCALP).

Водночас ракета здатна уражати цілі ще далі, на відстань до 500 кілометрів, завдяки більш сучасному реактивному двигуну, без заходу літака у повітряний простір ворога. Taurus летить на швидкості майже 1000 км/год і дуже низько, менше ніж 50 метрів над землею, тож може бути непомітною для ворожих радарів.

За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.