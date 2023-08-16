У Німеччині лідер "зелених" підтримав якнайшвидшу передачу Україні ракет Taurus

Співголова німецької партії "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур закликав уряд до якнайшвидшого вирішення питання про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Tagesspiegel.

"Україні терміново потрібні додаткові військові ресурси, в тому числі крилаті ракети Taurus. Саме тому рішення про німецьку поставку має бути прийняте швидко", – зазначив Нуріпур.

Він додав, що якщо для передачі ракет потрібно провести певні модифікації, то "вони повинні бути впроваджені швидко".

За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

У п'ятницю у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.

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