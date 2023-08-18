Британія не визнає виходу Росії з угоди про подвійне оподаткування

Уряд Великої Британії звернувся до Росії з проханням відновити участь у двосторонній угоді про уникнення подвійного оподаткування, оскільки вона не передбачає одностороннього призупинення.

Про це йдеться в опублікованій у п’ятницю заяві британського уряду, пише "Європейська правда".

Британський уряд зазначає, що 15 серпня отримав повідомлення від Росії про призупинення дії "практично всіх суттєвих положень" угоди про уникнення подвійного оподаткування з Британією, яка діяла з 1998 року.

На Даунінг-стрит зазначають, що Конвенція між Британією та Росією не дозволяє таких односторонніх дій, тому Лондон продовжить його виконувати.

"Уряд розглядає ці дії з усією серйозністю. Британія звернулася до Росії з проханням скасувати призупинення дії угоди", – йдеться в повідомленні, де зазначається, що британська сторона обмірковує подальші кроки.

8 серпня російський президент Владімір Путін підписав указ про призупинення більшості положень договорів про уникнення подвійного оподаткування з 38 країнами, зокрема Польщею, США, Болгарією, Швецією, Британією, Угорщиною, Францією, Італією, Чехією, Норвегією тощо.

Згідно з указом, рішення було ухвалене, "виходячи з необхідності невідкладних заходів" у зв'язку з "недружніми діями" деяких країн щодо Росії, її громадян і компаній. Тепер російський уряд має розробити, а парламент – схвалити відповідний законопроєкт.

Угода про уникнення подвійного оподаткування дозволяє юридичним і фізичним особам, які є податковими резидентами однієї країни, але отримують доходи в іншій, платити податки в одній країні.