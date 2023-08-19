Католицькі священники в Кельні намагались дивитись порно, архієпископ "розчарований"

Архієпископ німецького Кельна Райнер Марія Велькі висловив розчарування після викриття неодноразових випадків доступу до порнографічних сайтів священниками його єпархії – однієї з найважливіших у католицизмі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю газета Kölner Stadt-Anzeiger опублікувала матеріал, де стверджувалось, що співробітники і священнослужителі Кельнської архієпархії здійснювали "масові спроби доступу до порносайтів" на комп'ютерах, наданих церквою.

Про це єпархії стало відомо ще в липні минулого року: її ІТ-фахівці проаналізували дані про використання службової техніки з травня по червень 2022-го та виявили "1000 спроб доступу до сторінок, які були заблоковані захисним фільтром через сумнівний, небажаний контент і потенційні загрози для ІТ-безпеки".

Усього до таких дій були причетні 15 співробітників і служителів архієпархії, зокрема й неназваний "високопоставлений священник".

У коментарі католицькому інформагентству KNA архієписком Райнер Марія Велькі підтвердив існування переліку працівників і служителів, які намагались отримати доступ до порносайтів. Він пояснив, що до поліції архієпархія не зверталась, бо не побачила в цих діях правопорушення.

"Мене розчарувало те, що співробітники намагалися отримати доступ до порнографічних сторінок за допомогою пристроїв, які наша архієпархія надала їм для роботи – навіть незважаючи на те, що спрацьовували брандмауери (програма захисту комп’ютерних мереж. – Ред.)", – сказав Велькі.

Він підкреслив, що католицька церква засуджує порнографію і вважає її тяжким гріхом – хоча за її перегляд немає покарання ані в німецькому, ані в церковному законодавстві.

Кельнська католицька архієпархія вже не вперше фігурує у скандалах. Сам Велькі у 2020 році приховав звіт про сексуальне насильство серед місцевих священників, чим викликав критику місцевих католиків. Хоча пізніше архієпископа виправдали, він у 2022 році добровільно надіслав Папі Римському клопотання про складання повноважень. Франциск поки не ухвалив рішення.