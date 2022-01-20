У Німеччині колишнього Папу Римського звинуватили у бездіяльності через сексуальне насильство в церкві

У Німеччині мюнхенська юридична фірма опублікувала звіт, у якому звинуватила колишнього Папу Римського Бенедикта XVI у бездіяльності на тлі випадків сексуального насильства в католицькій церкві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер пишуть німецькі ЗМІ, зокрема, видання Spiegel Online.

Колишній понтифік обвинувачується у зв’язку з періодом, коли він був архієпископом Мюнхена-Фрайзинга в 1970-х і 1980-х роках.

Звинувачення оприлюднила юридична фірма Westpfahl Spilker Wastl (WSW), яка підготувала звіт про сексуальні домагання за замовленням єпархії.

Юридична фірма заявила, що Бенедикт як тодішній архієпископ Мюнхенський Йозеф Ратцінгер нічого не зробив проти священнослужителів, звинувачених у сексуальних зловживаннях у чотирьох випадках.

Критики вже деякий час звинувачують Ратцінгера у неправомірних діях, особливо щодо священника з Північного Рейну-Вестфалії. Стверджується, що ця людина багато разів розбещувала хлопчиків і була переведена до Баварії під час правління Ратцінгера. Цей священник згодом був остаточно засуджений за жорстоке поводження з дітьми.

У звіті перераховано щонайменше 497 жертв. В основному це хлопчики та молоді люди у період з 1945 по 2019 рік.

Згідно з дослідженням, підозрюваних у скоєнні злочинів було не менше 235 осіб, у тому числі 173 священники та дев'ять дияконів. Однак це лише так зване світле поле. Можна припустити значно більшу кількість незареєстрованих випадків.

Крім Папи Бенедикта, звинувачуються й інші архієпископи. Бенедикт заперечує, що знав про злочини підозрюваних священників.

94-річний Бенедикт у 2013 році став першим Папою, який відмовився від цієї ролі за 600 років, і тепер живе у колишньому монастирі на території Ватикану.

Католицьку церкву Німеччини в останні роки сколихнула низка повідомлень, які викривали поширене насильство над дітьми з боку священнослужителів.

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