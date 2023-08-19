Католические священники в Кельне пытались смотреть порно, архиепископ "разочарован"

Архиепископ немецкого Кельна Райнер Мария Вельки выразил разочарование после разоблачения неоднократных случаев доступа к порнографическим сайтам священниками его епархии – одной из важнейших в католицизме.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пятницу газета Kölner Stadt-Anzeiger опубликовала материал, где утверждалось, что сотрудники и священнослужители Кельнской архиепархии осуществляли "массовые попытки доступа к порносайтам" на компьютерах, предоставленных церковью.

Об этом епархии стало известно еще в июле прошлого года: ее ИТ-специалисты проанализировали данные об использовании служебной техники с мая по июнь 2022-го и обнаружили "1000 попыток доступа к страницам, которые были заблокированы защитным фильтром из-за сомнительного, нежелательного контента и потенциальных угроз для ИТ-безопасности".

Всего к таким действиям были причастны 15 сотрудников и служителей архиепархии, в том числе и неназванный "высокопоставленный священник".

В комментарии католическому информагентству KNA архиепископ Райнер Мария Вельки подтвердил существование перечня сотрудников и служителей, которые пытались получить доступ к порносайтам. Он пояснил, что в полицию архиепархия не обращалась, потому что не увидела в этих действиях правонарушения.

"Меня разочаровало то, что сотрудники пытались получить доступ к порнографическим страницам с помощью устройств, которые наша архиепархия предоставила им для работы – даже несмотря на то, что срабатывали брандмауэры (программа защиты компьютерных сетей. – Ред.)", – сказал Вельки.

Он подчеркнул, что католическая церковь осуждает порнографию и считает ее тяжким грехом – хотя за ее просмотр нет наказания ни в немецком, ни в церковном законодательстве.

Кельнская католическая архиепархия уже не впервые фигурирует в скандалах. Сам Вельки в 2020 году скрыл отчет о сексуальном насилии среди местных священников, чем вызвал критику местных католиков. Хотя позже архиепископа оправдали, он в 2022 году добровольно направил Папе Римскому ходатайство о сложении полномочий. Франциск пока не принял решение.