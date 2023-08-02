У Латвії хочуть полегшити вимоги до в'їзду трудових мігрантів через гостру нестачу робочих рук

Міністерство економіки Латвії розробляє стратегію, яка покликана боротися з гострою нестачею робочої сили і полегшити процес залучення трудових мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Глава Конфедерації роботодавців Латвії (LDDK) Андріс Біте підкреслив, що ситуація з доступністю робочої сили стає все більш серйозною. Людей не вистачає як у галузях, що потребують некваліфікованих кадрів, так і у сферах інтелектуальної праці.

"Ми закликаємо до відкриття цього ринку, щоб ми, підприємці, могли запрошувати і привозити людей швидше і простіше. При цьому відповідальність за їхній від'їзд додому покласти на нас, контролювати цей термін", – заявив він.

Міністерство економіки Латвії визнало проблему і заявило, що готове піти назустріч, щоб роботодавцям було легше тимчасово залучати трудових мігрантів для завершення деяких проєктів. Одне з послаблень, наприклад, полягає в тому, щоб дозволити роботодавцю самостійно переконатися і перевірити наявність у заробітчанина необхідної освіти.

"Покласти більше відповідальності на роботодавця, який запрошує, і тим самим полегшити цю бюрократію. А якщо будуть порушення, звісно, ми сприятимемо включенню до чинного закону про імміграцію тих норм, які дають змогу Управлінню у справах громадянства та міграції та іншим відповідальним установам карати цих несумлінних роботодавців, позбавивши їх можливості запрошувати працівників з-за кордону", – пояснила міністерка економіки Ілзе Індріксоне.

Стратегія розвитку людського капіталу ще доопрацьовується і передбачатиме більший упор не на приїжджих, а на місцевих.

Міністр наголосила, що наразі 27% працездатного населення не є економічно активними, місцеві жителі мають бути навчені та залучені до ринку праці. Також планується розвиток робочої сили з регіонів, зокрема за рахунок підвищення мобільності населення.

Раніше повідомлялося, що британський уряд додав до списку "дефіцитних" низку професій будівельної галузі, що має спростити отримання віз для фахівців, які хочуть працювати у Британії.