В Латвии хотят облегчить въезд трудовых мигрантов из-за острой нехватки рабочих рук

Министерство экономики Латвии разрабатывает стратегию, которая призвана бороться с острой нехваткой рабочей силы и облегчить процесс привлечения трудовых мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Глава Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Андрис Бите подчеркнул, что ситуация с доступностью рабочей силы становится все более серьезной. Людей не хватает как в отраслях, требующих неквалифицированных кадров, так и в сферах интеллектуального труда.

"Мы призываем к открытию этого рынка, чтобы мы, предприниматели, могли приглашать и привозить людей быстрее и проще. При этом ответственность за их отъезд домой возложить на нас, контролировать этот срок", – заявил он.

Министерство экономики Латвии признало проблему и заявило, что готово пойти навстречу, чтобы работодателям было легче временно привлекать трудовых мигрантов для завершения некоторых проектов. Одно из послаблений, например, заключается в том, чтобы позволить работодателю самостоятельно убедиться и проверить наличие у кандидата необходимого образования.

"Возложить больше ответственности на работодателя, который приглашает, и тем самым облегчить эту бюрократию. А если будут нарушения, конечно, мы будем способствовать включению в действующий закон об иммиграции тех норм, которые позволяют Управлению по делам гражданства и миграции и другим ответственным учреждениям наказывать этих недобросовестных работодателей, лишив их возможности приглашать работников из-за рубежа", – пояснила министр экономики Илзе Индриксоне.

Стратегия развития человеческого капитала еще дорабатывается и будет предусматривать больший упор не на приезжих, а на местных.

Министр отметила, что сейчас 27% трудоспособного населения не являются экономически активными, местные жители должны быть обучены и привлечены к рынку труда. Также планируется развитие рабочей силы из регионов, в частности за счет повышения мобильности населения.

Ранее сообщалось, что британское правительство добавило в список "дефицитных" ряд профессий строительной отрасли, что должно упростить получение виз для специалистов, которые хотят работать в Великобритании.