Прем’єр Канади розлучається з дружиною після 18 років шлюбу
Середа, 2 серпня 2023, 20:31
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про розлучення з дружиною Софі Грегуар, із якою вони перебували у шлюбі з 2005 року.
Про це Трюдо написав у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".
У короткій заяві канадський прем’єр зазначив, що "після багатьох змістовних і непростих розмов" він із дружиною "ухвалили рішення розлучитися".
"Як завжди, ми залишаємося дружною сім'єю, яка глибоко кохає та поважає одне одного і все, що ми створили й будемо продовжувати створювати", – зазначив Трюдо у дописі, попрохавши поважати приватність його сім’ї.
Офіс прем’єр-міністра Канади в заяві, яку цитують канадські ЗМІ, повідомив, що Трюдо й Грегуар продовжать час від часу брати участь у спільних заходах, а наразі зосереджені на вихованні своїх дітей.
Востаннє подружжя вирушало за кордон до Лондона на коронацію короля Карла ІІІ у травні, а також приймало президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден в Оттаві з офіційним візитом у березні.
Софі Грегуар і Джастін Трюдо побрались у Монреалі у травні 2005 року, ще до початку активної політичної кар’єри майбутнього прем’єра.
Пара спільно виховує трьох дітей: 15-річного Ксав'є, 14-річну Еллу-Грейс і дев’ятирічну Адрієн.
Новина про розлучення Трюдо з'явилась після низки перестановок в його уряді, про що раніше докладно писала "Європейська правда".