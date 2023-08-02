Прем’єр Канади розлучається з дружиною після 18 років шлюбу

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про розлучення з дружиною Софі Грегуар, із якою вони перебували у шлюбі з 2005 року.

Про це Трюдо написав у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

У короткій заяві канадський прем’єр зазначив, що "після багатьох змістовних і непростих розмов" він із дружиною "ухвалили рішення розлучитися".

"Як завжди, ми залишаємося дружною сім'єю, яка глибоко кохає та поважає одне одного і все, що ми створили й будемо продовжувати створювати", – зазначив Трюдо у дописі, попрохавши поважати приватність його сім’ї.

Фото: CP PHOTO

Офіс прем’єр-міністра Канади в заяві, яку цитують канадські ЗМІ, повідомив, що Трюдо й Грегуар продовжать час від часу брати участь у спільних заходах, а наразі зосереджені на вихованні своїх дітей.

Востаннє подружжя вирушало за кордон до Лондона на коронацію короля Карла ІІІ у травні, а також приймало президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден в Оттаві з офіційним візитом у березні.

Софі Грегуар і Джастін Трюдо побрались у Монреалі у травні 2005 року, ще до початку активної політичної кар’єри майбутнього прем’єра.

Фото: CP PHOTO

Пара спільно виховує трьох дітей: 15-річного Ксав'є, 14-річну Еллу-Грейс і дев’ятирічну Адрієн.

Новина про розлучення Трюдо з'явилась після низки перестановок в його уряді, про що раніше докладно писала "Європейська правда".