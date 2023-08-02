Премьер Канады разводится с женой после 18 лет брака

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о разводе с женой Софи Грегуар, с которой они состояли в браке с 2005 года.

Об этом Трюдо написал в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

В коротком заявлении канадский премьер отметил, что "после многих содержательных и непростых разговоров" он с женой "приняли решение развестись".

"Как всегда, мы остаемся дружной семьей, которая глубоко любит и уважает друг друга и все, что мы создали и будем продолжать создавать", – отметил Трюдо в заметке, попросив уважать приватность его семьи.

ФОТО: CP PHOTO

Офис премьер-министра Канады в заявлении, которое цитируют канадские СМИ, сообщил, что Трюдо и Грегуар продолжат время от времени участвовать в совместных мероприятиях, а сейчас сосредоточены на воспитании своих детей.

Последний раз супруги отправлялись за границу в Лондон на коронацию короля Карла III в мае, а также принимали президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден в Оттаве с официальным визитом в марте.

Софи Грегуар и Джастин Трюдо поженились в Монреале в мае 2005 года, еще до начала активной политической карьеры будущего премьера.

ФОТО: CP PHOTO

Пара совместно воспитывает троих детей: 15-летнего Ксавье, 14-летнюю Эллу-Грейс и девятилетнюю Адриен.

Новость о разводе Трюдо появилась после ряда перестановок в его правительстве, о чем ранее подробно писала "Европейская правда".