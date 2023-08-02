Бельгия может получить первые F-35 с задержкой в полгода

Первые два истребителя F-35A, которые Бельгия рассчитывает получить на замену более старым F-16, могут поступить позже, чем ожидалось, из-за задержек в изготовлении высокотехнологичных компонентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на бельгийскую редакцию RTL.

Во вторник бельгийские СМИ сообщили, что семь из 34 истребителей F-35A, заказанных Бельгией, сейчас находятся на разных стадиях сборки на заводе Lockheed Martin в Форт-Уорте, что в американском штате Техас.

Первый из этих истребителей уже находится на финальной фазе сборки, когда готовы фюзеляж и шасси и осуществляется тестирование электронных систем и установка двигателя перед наложением стелс-обшивки. Производитель Lockheed Martin утверждал, что первые самолеты будут готовы в начале декабря.

Но Министерство обороны Бельгии прогнозирует, что поставка первых двух самолетов будет отложена "по меньшей мере на шесть месяцев". Там объяснили это неудовлетворительным состоянием электронных систем, которые потребуют дополнительной работы. Это, соответственно, приведет к переносу начала учений бельгийских летчиков.

Бельгийская армия располагает около 50 самолетов F-16. В течение следующих нескольких лет оставшиеся самолеты будут постепенно заменены 34 новыми F-35, соответствующее решение было принято еще в 2018 году.

Сначала F-35 будет базироваться на авиабазе в штате Аризона, где 48 пилотов бельгийских Военно-воздушных сил будут проходить начальную подготовку.

Ранее в Бельгии, которая является участницей "коалиции истребителей", объяснили, почему не в состоянии передать Украине собственные F-16.