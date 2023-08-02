Ультраправу партію Ірландії спіткала криза через розбірки про вкрадене золото

Крайня права Національна партія Ірландії останні кілька тижнів сперечається через ситуацію з нібито викраденим золотом зі свого сховища, що послабило позиції її засновника й лідера Джастіна Баррета.

Деталі цієї історії описані в матеріалі The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Ще 23 липня у Twitter від імені Баррета стверджувалось, що зі сховища Національної партії на півдні Дубліна забрали "значну" кількість золота, й лідер політсили подав заяву до поліції, засудивши "підлу й зрадницьку" крадіжку.

Поліція майже одразу повернула золото вартістю в приблизно 400 тисяч євро. Але питання виникли до того, як у сховищі партії взагалі опинилось золото, кому воно належить – і чи справді його викрали.

Правоохоронці Дубліна в середу заявили, що розслідування триває. За даними ЗМІ, поліція вважає, що власне Національна партія володіє лише невеликою частиною золота, а рештою володіють партійні керівники.

Баррет стверджував, що золото накопичили на випадок обвалу валютних курсів.

У понеділок Національна партія Ірландії в заяві на сайті повідомила, що "через переважну відсутність довіри з боку активних членів партії" усунула Джастіна Баррета з посади лідера політсили й призначила його заступника, Джеймса Рейнольдса.

Однак Баррет заявив, що це не відповідає дійсності, й він продовжує очолювати партію.

Національна партія Ірландії була заснована в 2016 році. Вона виступає проти членства країни в ЄС й імміграції та поширює теорії змови. Партія не має жодного народного обранця, а партійні збори зазвичай налічують кількадесят людей.

Що до засновника Національної партії Баррета, він відомий тим, що публічно цитував Адольфа Гітлера й на довиборах до парламенту в Дубліні набрав 0,7% голосів.