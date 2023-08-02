Ультраправую партию Ирландии постиг кризис из-за разборок об украденном золоте

Крайне правая Национальная партия Ирландии последние несколько недель спорит из-за ситуации с якобы похищенным золотом из своего хранилища, что ослабило позиции ее основателя и лидера Джастина Баррета.

Детали этой истории описаны в материале The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Еще 23 июля в Twitter от имени Баррета утверждалось, что из хранилища Национальной партии на юге Дублина забрали "значительное" количество золота, и лидер политсилы подал заявление в полицию, осудив "подлую и предательскую" кражу.

Полиция почти сразу вернула золото стоимостью в примерно 400 тысяч евро. Но вопросы возникли к тому, как в хранилище партии вообще оказалось золото, кому оно принадлежит – и действительно ли его похитили.

Правоохранители Дублина в среду заявили, что расследование продолжается. По данным СМИ, полиция считает, что собственно Национальная партия владеет лишь небольшой частью золота, а остальным владеют партийные руководители.

Баррет утверждал, что золото накопили на случай обвала валютных курсов.

В понедельник Национальная партия Ирландии в заявлении на сайте сообщила, что "из-за подавляющего отсутствия доверия со стороны активных членов партии" отстранила Джастина Баррета от должности лидера политсилы и назначила его заместителя, Джеймса Рейнольдса.

Однако Баррет заявил, что это не соответствует действительности, и он продолжает возглавлять партию.

Национальная партия Ирландии была основана в 2016 году. Она выступает против членства страны в ЕС и иммиграции и распространяет теории заговора. Партия не имеет ни одного народного избранника, а партийное собрание обычно насчитывает несколько десятков человек.

Что касается основателя Национальной партии Баррета, он известен тем, что публично цитировал Адольфа Гитлера и на довыборах в парламент в Дублине набрал 0,7% голосов.