Пожары на испанском Тенерифе выходят из-под контроля

Лесные пожары на испанском острове Тенерифе, входящем в Канарские острова, выходит из-под контроля несмотря на усилия пожарных, которые борются с пламенем уже четвертый день.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил глава совета Канарских островов Фернандо Клавихо, сообщает DPA.

По его словам, пожар охватил уже около 8400 гектаров земли, что значительно больше, чем раньше, и является значительным изменением по сравнению с предыдущим показателем.

Он назвал хорошей новостью то, что весь южный фронт пожара "очень стабилен", но все же назвал пожар одним из худших на Тенерифе за последние 40 лет.

Reuters

Как завил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, "можно надеяться, что в ближайшие несколько дней, если погода будет способствовать, пожар возьмут под контроль".

По данным местных властей, сначала в субботу свои дома покинули 26 тысяч человек, но позже эту цифру пересмотрели в сторону уменьшения.

О пострадавших или разрушенных домах не сообщается. Согласно официальной информации, жизнь в туристических районах острова в целом продолжалась в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что из-за дальнейшего распространения лесных пожаров на испанском Тенерифе местные власти решили эвакуировать всего 26 тысяч человек из 11 городов – в разы больше, чем накануне.

Как сообщалось, пожар вспыхнул во вторник вечером в горном национальном парке вокруг вулкана Тейде, самой высокой вершины Испании, на фоне жаркой и сухой погоды.

Жгучая жара и сухая погода этим летом вызвали чрезвычайно сильные лесные пожары и в других частях Европы, в частности на испанском острове Ла-Пальма в июле.