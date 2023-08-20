Прем’єр Нідерландів: Хочемо, щоб F-16 з’явились на озброєнні України якнайшвидше

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що винищувачі F-16 стануть частиною оборонної системи України.

Про це він сказав на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі в Ейндговені, повідомляє "Європейська правда".

За словами Рютте, для початку передачі Україні винищувачів необхідно навчити пілотів, а також підготувати інфраструктуру.

"Ми хочемо, щоб вони (F-16 – ред.) були введені в експлуатацію якомога швидше. Ми намагаємося розпочати навчання якнайшвидше. І ці літаки зможуть експлуатуватися вже у найближчому майбутньому. Тобто не наступного місяця – це неможливо. Але незабаром, ми сподіваємося", – додав прем’єр Нідерландів.

Раніше Зеленський повідомляв, що Нідерланди погодились надати Україні 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.

Напередодні у Швеції український президент також обговорив можливе передання Україні винищувачів Gripen.