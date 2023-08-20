Премьер Нидерландов: Хотим, чтобы F-16 появились на вооружении Украины как можно скорее

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что истребители F-16 станут частью оборонной системы Украины.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе в Эйндховене, сообщает "Европейская правда".

По словам Рютте, для начала передачи Украине истребителей необходимо обучить пилотов, а также подготовить инфраструктуру.

"Мы хотим, чтобы они (F-16 – ред.) были введены в эксплуатацию как можно скорее. Мы стараемся начать обучение как можно быстрее. И эти самолеты смогут эксплуатироваться уже в ближайшем будущем. То есть не в следующем месяце – это невозможно. Но вскоре, мы надеемся", – добавил премьер Нидерландов.

Ранее Зеленский сообщал, что Нидерланды согласились предоставить Украине 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.

Перед этим украинский президент в Швеции обсудил возможную передачу Украине истребителей Gripen.