В ЄС закликали якнайшвидше подовжити захист українських біженців

Правозахисна організація Pro Asyl, яка займається підтримкою шукачів притулку в Німеччині, закликала ЄС якнайшвидше продовжити дію директиви про тимчасовий захист українських біженців, що спливає в березні 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DW із посиланням на Neue Osnabrücker Zeitung.

Правозахисники переконані, що глави МВС Євросоюзу "мають офіційно ухвалити це рішення якнайшвидше, щоб люди були в більшій безпеці, а влада могла підготуватися відповідним чином".

Інший розвиток подій вони назвали "абсурдом" на тлі війни РФ проти України, що триває. Цей же заклик зробила Конференція німецьких міст, що об'єднує кілька тисяч муніципалітетів Німеччини.

Як заявив керуючий директор організації Гельмут Деді, "містам терміново необхідні гарантії того, що директиву ЄС буде продовжено і це створить юридичну визначеність щодо статусу проживання біженців з України".

"Це довело свою ефективність і значно полегшило роботу на місці", – наголосив він, також закликавши зробити систему розподілу фінансування між містами більш гнучкою.

За словами глави найбільшого в Німеччині імміграційного відомства в Берліні Енгельгарда Мазанке, українські біженці "хочуть знати це зараз".

"Це зрозуміло, тому що, наприклад, для отримання дозволу на житло, що субсидується, потрібна посвідка на проживання терміном на один рік", – пояснив він.

В ЄС була прийнята Директива про тимчасовий захист, щоб українці могли знайти притулок і отримати допомогу з якомога меншою кількістю перешкод. Країни-члени ЄС навіть почали будувати тимчасові українські "села", щоб допомогти біженцям краще інтегруватися в суспільство.

Раніше повідомлялося, що з понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні.

Уряди європейських країн виділили понад 43 мільярди євро на прихисток для українців, які стали біженцями через розв'язану Росією війну.