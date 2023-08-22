В Сейме Литвы сомневаются, что Украина получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне

Председатель комитета Сейма Литвы по вопросам национальной безопасности и обороны, а также председатель группы дружбы с Украиной Лауринас Кащюнас считает, что Украине не стоит рассчитывать на получение приглашения на вступление в НАТО на саммите в Вашингтоне.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По словам Кащюнаса, пока нет политической воли относительно приема Украины в НАТО и вряд ли что-то изменится до Вашингтонского саммита.

"Это год выборов. Меняются настроения в американском обществе. Я не думаю, что Вашингтонский саммит будет о расширении НАТО. Хотя мы все равно мы будем с этим работать", – сказал литовский депутат.

Он отметил, что сам четыре раза в год летает в США и говорит об Украине в Конгрессе.

"Но я думаю, что это будет трудно. Но все равно надо работать", – подчеркнул Кащюнас, отметив, что хотя самой сильной армией в Европе является американская, но вторая после нее – украинская армия.

"А самое главное – это то, что вы уже знаете, как с ними (россиянами. – Ред.) сражаться", – подчеркнул он.

Как известно, вопрос членства Украины в Альянсе стал одной из тем Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года. Тогда лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

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